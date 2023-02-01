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Казахстан переживет февраль без погодных аномалий

Казахстан переживет февраль без погодных аномалий
Казгидромет поделился прогнозом погоды на февраль.

Прогноз погоды по Казахстану на февраль 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Синоптики ожидают, что средняя температура за месяц в феврале будет близка к норме, в некоторых районах - на один градус выше нормы. Осадки тоже будут соответствовать норме последнего зимнего месяца, исключение - Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Алматинская области, где осадков будет чуть больше положенного.

Тепло и дождливо будет на юге Казахстана в первой декаде февраля, днем будет около 10 градусов тепла. На западе республики погода будет неустойчивой, со смешанными осадками, в виде дождя и мокрого снега, порывистым ветром. Днем ожидается 3-5 градусов тепла.

На остальной территории республики сохранится морозная погода с минимальными осадками. Затем циклон принесет метели, ветер усилится до 15-25 м/с, но станет теплее на 5-10 градусов.

Во второй и третьей декадах февраля весь Казахстан захватит неустойчивая погода, на большей части республики ожидается снег и метели, на юге - дождь, мокрый снег, туман. Температура воздуха также будет нестабильной, с сильными перепадами в сторону повышения.

Напомним, в начале декабря синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане этой зимой.

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