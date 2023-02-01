Иран блокирует расследование теракта в посольстве Азербайджана

1 фев. 10:22

Иран всячески препятствует расследованию теракта в посольстве Азербайджана и пытается мешать приему документов, связанных с инцидентом.

Иран чинит препятствия на пути расследования террористической атаки на посольство Азербайджана в Тегеране, блокирует прием международными организациями документов о теракте, сообщает МИД Азербайджана.

Баку в целях международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, представил документы в международные организации с требованием оперативно выявить и наказать организаторов и виновных в совершении террористического акта, в результате которого погиб начальник службы охраны дипмиссии. Документы содержат призыв к выполнению со стороны Ирана обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Нападение на азербайджанское посольство осудили уже более чем в 100 странах мира и в секретариатах ряда международных организаций. Везде подчеркивают необходимость наказания виновных, указали в МИД Азербайджана.

«Иранская сторона пыталась всячески препятствовать широкому разоблачению террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявлений, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) (CICA), и препятствовала принятию этих документов», - говорится в сообщении.

Иран попытался найти поддержку у мирового сообщества, но его позицию в поддержали только Сирия и Индия из 120 стран в Движении неприсоединения. Таким образом, Иран, Сирия и Индия выступили против принятия документов по теракту. Согласно их утверждению, террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между этими странами не выносились на международные платформы. «Но следует отметить, что Движение неприсоединения неоднократно принимало документы, осуждающие террористические атаки, которые происходили в странах - членах, и в них отмечалась необходимость усиления охраны дипломатических миссий», - заметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В Баку осуждают этот провокационный шаг Тегерана и заявляют о необходимости соблюдения иранской стороной международных обязательств.

Азербайджан намерен использовать все соответствующие международные платформы для широкого осуждения атаки на посольство и наказания всех причастных к его совершению, заявили в МИД республики.