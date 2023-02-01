Министры стран ОПЕК+ проведут заседание для обсуждения ситуации на рынке

В среду, 1 февраля, состоится заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, на котором состоится обсуждение текущей ситуации на нефтяном рынке.
Накануне должна была состояться встреча экспертов технического комитета ОПЕК+, однако за день до этого было принято решение о ее отмене.
Напомним, сегодня вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Как сообщал "Вестник Кавказа", предыдущая встреча министров ОПЕК+ состоялась в октябре прошлого года. Тогда участники заседания решили отказаться от ежемесячных встречи и договорились встречаться раз в полгода, если не произойдет ничего экстраординарного.
В конце января президент России и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность ОПЕК+ и ситуацию на нефтяном рынке. В частности, Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поговорили о взаимодействии в рамках сделки.