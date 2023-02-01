Министры стран ОПЕК+ проведут заседание для обсуждения ситуации на рынке

1 фев. 9:45

Заседание комитета ОПЕК+ пройдет на фоне растущего спроса и вступающих в силу ответных мерах РФ на введение потолка цен на российскую нефть.

В среду, 1 февраля, состоится заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, на котором состоится обсуждение текущей ситуации на нефтяном рынке.

Накануне должна была состояться встреча экспертов технического комитета ОПЕК+, однако за день до этого было принято решение о ее отмене.

Напомним, сегодня вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Он будет действовать до 1 июля 2023 года.

Как сообщал "Вестник Кавказа", предыдущая встреча министров ОПЕК+ состоялась в октябре прошлого года. Тогда участники заседания решили отказаться от ежемесячных встречи и договорились встречаться раз в полгода, если не произойдет ничего экстраординарного.

В конце января президент России и наследный принц Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили деятельность ОПЕК+ и ситуацию на нефтяном рынке. В частности, Владимир Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поговорили о взаимодействии в рамках сделки.