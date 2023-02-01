Маткапитала в Ингушетии и Дагестане хватит на покупку квартиры

1 фев. 9:55

В России проиндексировали материнский капитал, на Северном Кавказе его может хватить на покупку жилья.

С 1 февраля в России материнский капитал вырос на 12,4%, почти до 590 тыс рублей на первого ребенка, до 779 тыс рублей на второго. На эти деньги в регионах СКФО можно приобрести небольшую квартиру.

Несмотря на то, что минимальный рост маткапитала составил 65 тыс рублей, значительной эта сумма может быть только в регионах с недорогой недвижимостью. В российских мегаполисах эта надбавка позволяет компенсировать стоимость лишь 49% "квадрата" на первичном рынке, пояснила эксперт "Циан.Аналитики" Виктория Кирюхина.

В Сочи размер индексации позволяет оплатить 25% квадратного метра, в Москве - 28%.

Говорить о положительном эффекте для рынка недвижимости от индексации маткапитала можно в регионах, где приобрести квартиру можно за 2-2,5 млн рублей. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане стоимость "квадрата" в новостройке составляет около 30 тыс рублей, значит на проиндексированный маткапитал в этих республиках можно сразу приобрести небольшие квартиры, добавила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка, пишет РИА Недвижимость.

Отметим, что согласно результата опроса, россияне чаще всего берут деньги на покупку квартиры из собственных накоплений. Копить на квартиру жителям Крыма, Дагестана, Кубани, Карачаево-Черкесии придется долгие годы, дольше всего в России.