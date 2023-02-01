Кафе пылает в Махачкале

1 фев. 9:26

В Махачкале горит кафе

Пожар вспыхнул в одном из махачкалинских кафе, расположенных на улице Аметхана Султана, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану. Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

Уточняется, что после оперативного прибытия на место пожарных расчетов площадь пожара составляла 80 кв м.

В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение, тушение пожара продолжается.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Армении произошел взрыв на газозаправки, есть пострадавшие.