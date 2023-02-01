Второй техосмотр стал платным в Грузии

1 фев. 9:18

Начиная с 1 февраля в Грузии прохождение автомобилем второго техосмотра становится платным

Минэкономики Грузии напомнило, что начиная с сегодняшнего дня для того, чтобы пройти повторный техосмотр автомобиля необходимо заплатить от 15 до 30 лари.

В ведомстве пояснили, что данная мера вводится в связи с частым несоответствием транспорта нормам при первом осмотре. Соответственно для устранения всех неполадок требуется проведение второго, бесплатного техосмотра, что приводит к дополнительным тратам ресурсов автоцентров.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в «Грузинской мечте» поддержали идею восстановления авиасообщения с Россией.