В Сочи появится музей путешественников

1 фев. 8:50

Федор Конюхов откроет в Сочи музей путешественников.

Музей путешественников появится в Сочи, в церемонии открытия будет участвовать российский путешественник Федор Конюхов.

Планы по созданию музея и будущей экспозиции глава экспедиционного штаба Конюхова Сергей Сергеев и председатель Сочинского географического общества (СГО) Александр Зобнин обсудили. Было решено, что в коллекцию музея войдет копия гондолы воздушного шара, на котором Конюхов совершил в 2016 году рекордное кругосветное путешествие.

Музей будет располагаться в здании СГО, сейчас в нем проводятся реставрационные работы. Дата открытия нового музея пока не называется.

В июне 2022 года Федор Конюхов принимал участие в рекордном трансконтинентальном перелета на мотопараплане от Белого моря к Черному. В новогодние праздники пара из Тамани нашла на пляже послание в бутылке от участников перелета.

В августе 71-летний Федор Конюхов впервые побывал в Иране, где взошел на высочайший вулкан Азии.

Отметим, что Федор Конюхов - не только путешественник, но и художник. Осенью в Пятигорске состоялась выставка его картин.

В Сочи также вскоре будет открыт бесплатный музей архитектуры.