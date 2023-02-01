Краснодарский край и Крым ждут паводки

1 фев. 8:13

На этой неделе в Крыму и на Кубани ожидаются паводки.

В Краснодарском крае и Крыму в ближайшие выходные прогнозируются снегодождевые паводки.

Прогноз о скорых паводках в двух главных курортных регионах РФ опубликован Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Ранее сообщалось, что в конце января на горнолыжных курортах Сочи выпал снег, но он разочаровал туристов, так как не сформировал достаточного снежного покрова на трассах.

Отметим, что в настоящее время проблемы со снегом испытывает и Москва, в столичном регионе после январской оттепели растаяли почти все сугробы. Новые снегопады синоптики обещают в первые выходные февраля.