МИД Азербайджана опубликовал заявление по слушаниям дела против Армении в Международном суде

1 фев. 7:56

В МИД Азербайджана рассказали о слушаниях по второму иску республики в Международный суд против Армении.

Общественные слушания на основании судебного дела состоялись в Международном суде ООН 31 января, они должны определить дополнительные временные меры в отношении применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

Слушания прошли во Дворце мира в Гааге. Азербайджанскую делегацию возглавил замглавы МИД Эльнур Мамедов. Международный суд приступит к обсуждениям по итогу слушаний, решение будет вынесено на открытом заседании и его время будет объявлено в установленный срок.

Второе обращение Баку в суд поступило 4 января, в нем содержится призыв "принять срочные меры для предотвращения растущих потерь" в результате продолжающегося умышленного установления ВС Армении мин на гражданских территориях Азербайджана.

В МИД республики напомнили, что с момента завершения конфликта в 2020 году, жертвами мин стали 282 азербайджанца, в основном гражданское население.

Новые доказательства того, что Армения продолжает размещать мины на территории Азербайджана, фигурируют во втором обращении в суд. С августа 2022 года в Азербайджане обнаружено свыше 2,7 тыс мин армянского производства 2021 года. Армения грубо нарушает международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и ее обязательств по другим международным законам, подчеркивается в заявлении.

Азербайджанская сторона регулярно обезвреживает мины на городских, сельских и других территориях Лачинского и Кельбаджарского районов, чтобы бывшие вынужденные переселенцы смогли вернуться в свои дома. Информация о местонахождении, количестве, типе и характеристиках мин, минных ловушек и любых других взрывных устройств предоставлена. «Международный суд потребовал, чтобы Армения немедленно предприняла все необходимые шаги в направлении проведения разминирования, - отмечается в сообщении.

«Азербайджан также обратился в суд с просьбой дать указание Армении немедленно прекратить и отказаться от любых дальнейших усилий, включая использование Лачинской дороги с целью установления мин и минных ловушек на территориях, куда возвратятся азербайджанские гражданские лица», - добавили в азербайджанском МИДе.

Первый запрос Азербайджана о временных мерах по защите от нарушений действующей международной конвенции об отмене всех форм расовой дискриминации был удовлетворен 7 декабря 2021 года, суд поручил Армении принять все необходимые меры для предотвращения разжигания расовой ненависти, направленной против азербайджанцев.

В декабре прошлого года Баку направил в ЕСПЧ жалобу об уничтожении азербайджанской собственности в Лачине.