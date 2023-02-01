Врач: бутерброд зимой не может быть завтраком

1 фев. 7:32

Диетолог рассказала, чем лучше всего завтракать в зимний сезон.

Зимний завтрак не может быть таким же, как летний, заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Меню завтрака должно менять по сезонам, так идеальный осенний завтрак должен включать мед и цитрусы.

В холодное время года завтрак должен быть достаточно плотным и питательным. Съесть утром йогурт или бутерброд и отправиться на мороз - плохая идея, ведь зимой организм расходует больше энергии.

Зимний завтрак лучше составить так, чтобы в нем было поменьше простых углеводов, таких, как готовые завтраки, хлопья, выпечка. Такие продукты не дают насыщения, но очень калорийны.

Зимой по утрам нужно есть яйца или творог, дополнив их фруктами, орехами и цельнозерновыми продуктами, сообщила врач в интервью радио Sputnik.

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