В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

1 фев. 7:15

Новые правила провоза ручной клади станут более ориентированными на лоукостеры.

Ространснадзор и "Аэрофлот" договорились изменить правила провоза ручной клади и багажа в самолетах, решение принято после недавних судебных разбирательств "Победы" по вопросу ручной клади.

Как рассказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, суть решения авиакомпания и Ространснадзор видят одинаково. Планируется внести необходимые изменения в ФАП и сделать единую и понятную для всех трактовку.

Новые правила позволят эффективно работать российскому лоукостеру "Победа" ( группа "Аэрофлот") и не поднимать цены на билеты.

В Ространснадзоре отметили, что новые правила провоза ручной клади станут ориентиром для всех авиакомпаний и внесут ясность по поводу габаритов багажа.

Отметим, что перевозчик "Победа" отказался менять собственные правила провода багажа даже после решения суда.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля "Аэрофлот" снова начинает летать в Казахстан.