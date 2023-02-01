В России изменятся правила провоза ручной клади в самолетах

Ространснадзор и "Аэрофлот" договорились изменить правила провоза ручной клади и багажа в самолетах, решение принято после недавних судебных разбирательств "Победы" по вопросу ручной клади.
Как рассказал гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, суть решения авиакомпания и Ространснадзор видят одинаково. Планируется внести необходимые изменения в ФАП и сделать единую и понятную для всех трактовку.
Новые правила позволят эффективно работать российскому лоукостеру "Победа" ( группа "Аэрофлот") и не поднимать цены на билеты.
В Ространснадзоре отметили, что новые правила провоза ручной клади станут ориентиром для всех авиакомпаний и внесут ясность по поводу габаритов багажа.
Отметим, что перевозчик "Победа" отказался менять собственные правила провода багажа даже после решения суда.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля "Аэрофлот" снова начинает летать в Казахстан.