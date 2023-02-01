Ответ Москвы на потолок цен на нефть вступил в силу

1 фев. 6:55

Начали действовать ответные меры России против потолка цен на нефть.

Сегодня вступает в силу указ российского президента Владимира Путина об ответных мерах против введенного странами ЕС и G7 потолка цен на нефть.

Поставки отечественной нефти запрещены в рамках системы предельных цен с 1 февраля. Запрет действует пять месяцев.

Порядок мониторинга цен на нефть, идущую на экспорт до 1 марта утвердит Минэнерго совместно с Минфином.

Запад ввел поток цен на российскую нефть 5 декабря. В феврале страны "Большой семерки" (G7) намерены установить сразу два потолка цен на российские нефтепродукты.

Нефтедобыча России по итогам 2022 года увеличилась на 2% и достигла 535 млн тонн.

Отметим, что по оценкам МВФ, в 2023 году нефть продолжит дешеветь и упадет в цене до $81.