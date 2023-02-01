Какая погода ждет москвичей в среду?

1 фев. 6:26

В Москве в среду будет облачно и до 2 градусов мороза.

Гидрометцентр опубликован прогноз погоды на 1 февраля в Москве, ожидается облачность, и небольшие минусовые температуры.

В столице днем ноль - минус два градуса, в Московской области - до 5 градусов мороза. Возможен небольшой снег. Также жителей региона предупреждают о гололедице. Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление в середине дня - 740 мм ртутного столба, сообщают специалисты.

Ранее синоптики прогнозировали мощные снегопады в первые февральские выходные в столичном регионе, они вернут к норме высоту сугробов в Москве.

По прогнозам климатолога, в мире 2024 год будет аномально жарким и побьет все прежние рекорды.