Национальные олимпийские комитеты РФ и Ирана нацелились на сотрудничество

1 фев. 4:12

В ближайшее время Олимпийский комитет России и Национальный олимпийский комитет Ирана подпишут меморандум, направленный на развитие сотрудничества двух стран в спортивной сфере.

Россия и Иран намерены развивать спортивное сотрудничество по линии национальных олимпийских комитетов, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Данный вопрос обсуждался на встрече генерального секретаря ОКР Родиона Плитухина и генсека Национального олимпийского комитета Ирана Манафа Хашеми. Главными темами переговоров стало развитие и укрепление взаимодействия в спортивной сфере.

В ближайшее время стороны подпишут меморандум о сотрудничестве, который предполагает проведение совместных образовательных мероприятий и организацию тренировочных мероприятий. Также национальные комитеты РФ и Ирана будут визовую и научно-методическую поддержку.

С 14 по 18 января в Казани прошел международный турнир по хоккею среди исламских стран. В нем приняли участие сборные Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце января Центральные банки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве.