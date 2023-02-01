Колумбия добровольно отказывается от нефтегазовых доходов

1 фев. 3:00

Колумбия поставила перед собой цель постепенно отказаться от использования ископаемого топлива. Занявший прошлым летом в президентский пост Густаво Петро намерен заменить доходы от ископаемых видов топлива доходами, получаемыми от возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства и туристической сферы.

В колумбийском комитете по бюджету предупредили, что подобный шаг может оказать значительное влияние на экономику страны, зависящую от экспорта нефти, пишет Oil Price.

Новая метла

С тех пор как в 2021 году президентом Колумбии был избран Густаво Петро, власти страны пообещали отказаться от заключения сделок по разведке нефти и газа. Однако представители нефтяной промышленности Колумбии, а также экономисты и эксперты считают, что поспешный отказ от ископаемых видов топлива повлечет непредвиденные последствия, в том числе это вызовет сокращение экспортных доходов. В январе президент Колумбии сделал на давосском экономическом форуме свое знаменитое заявление о том, что единственный путь предотвратить климатическую катастрофу – сокращение использования ископаемого топлива. Петро подчеркнул, что глобальное потепление грозит вымиранием, поэтому надо отказаться потребления угля и нефти.

Самоубийство

Руководитель Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Ирен Велес рассказала, что решение властей страны не предоставлять новые контракты на разведку ископаемых никак не отразится на уже подписанных контрактах. Она отметила, что министерство изучило все действительные контракты и обнаружило, что по ним гарантируются поставки колумбийского голубого до 2037 года. Но, по данным главы колумбийской Ассоциации нефти и газа Хосе Льореда, если не заключать новые контракты на разведку, то нефть в стране закончится нефть за 10 лет. Решение правительства он назвал самоубийством.

По данным ассоциации, к 2032 году 90% транспортных средств будет приходиться на автомобили с бензиновым и дизельным двигателем. Потребление топлива будет расти ежегодно на 2,5% до 2032 года, причем к тому времени доля импортного топлива составит 20-30%.

Что будет с инвестициями

Ввиду новых правил инвестиции в колумбийский нефтегазовый сектор в ближайшие годы сократятся. Если все-таки будет принято решение отказаться от заключения новых контрактов на разведку, это негативно повлияет на инвестиции в сектор - в 2023-2030 годах инвестиции в отрасль снизятся на 30%. К концу этого периода добыча нефти снизится на 286 тысяч баррелей в сутки. Год назад в Колумбии добывали в среднем 760 тысяч баррелей нефти в сутки, она также была крупнейшим производителем угля на континенте, по уровню добычи нефти уступала только Бразилии, а также удерживала пятое место по экспорту сырой нефти в США.

Есть ли будущее у колумбийской нефтянки

Глава национальной нефтяной компании Колумбии Ecopetrol Фелипе Байон полагает, что у нефтянки его страны все еще есть будущее, если учесть мировой энергетический кризис на фоне ситуации на Украине. Он опасается, что Колумбия окажется в той же ситуации, что и Европа, пытающаяся заменить чем-нибудь российский газ, поэтому призывает власти всеми силами отстаивать энергетическую независимость.

Как ранее отмечал "Вестник Кавказа", в Колумбии увлечены идеей "зеленого" водорода, который называют следующей ступенью на пути к переходу от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Стратегия Колумбии в отношении "зеленого" водорода включает в себя шаги, направленные на повышение как экспортных целей страны, так и ее способности поставлять водород для удовлетворения международного спроса. Колумбия также видит себя в качестве потенциального логистического центра в Карибском бассейне.