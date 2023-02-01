Как ОПЕК удалось сохранить влияние в мире

В мире около ста стран добывает нефть, а 51% глобального производства приходится всего на пять государств, два из которых (Саудовская Аравия и Ирак) входят, а третье (Россия) сотрудничает с ОПЕК - Организацией стран-экспортеров нефти. В чем важность альянса и каковы его перспективы?

Нефть, наряду с водой, - один из важнейших ресурсов планеты. От бытовой химии до пищевой промышленности целый спектр отраслей (помимо энергетики) полностью или частично зависит от нефти.

С чего все началось

Шестидесятые годы прошлого века ознаменовались процессом деколонизации и, соответственно, обретением независимости многих ближневосточных государств, где тридцатью годами ранее западные нефтяники начали активно осваивать местные ресурсы.

В феврале 1959 года по мере увеличения предложения со стороны стран-производителей нефти группа транснациональных компаний, управлявших нефтяным рынком после Второй мировой войны (также известные как Семь сестер), заявили о снижении закупочных цен для венесуэльской и ближневосточной нефти на 10%. Чтобы обеспечить контроль над собственными ресурсами, страны-производители решили объединить усилия, и в сентябре 1960 года, несмотря на угрозы, поступавшие от западных партнеров (в основном от США) на конференции в Багдаде Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла основали Организацию стран-экспортеров нефти. Изначально страны-члены ОПЕК делили пополам прибыль с транснациональными компаниями, которые продолжали заниматься разработкой месторождений и добычей нефти.

За прошедшие десятилетия ОПЕК удалось расшириться и обеспечить контроль над нефтяными рынками в соответствии с целями организации, среди которых поддержание стабильных цен и надежных поставок потребителям. На сегодняшний день в ОПЕК входят 13 постоянных членов: Алжир, Ангола, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Конго, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

ОПЕК+

С началом в 2010-х сланцевого бума в США нефтяные цены начали снижаться, соответственно, и прибыль нефтедобывающих стран, в связи с чем в ноябре 2016 года страны ОПЕК, а также еще одиннадцать партнеров организации, в том числе и Россия, договорились о снижении производства. Все последующие решения вплоть до сегодняшнего дня картель принимает в формате ОПЕК+. Благодаря производственным сокращениям последних шести лет стоимость нефти увеличилась почти в два раза, а в отдельные периоды цена фиксировала и трехкратное увеличение, что обеспечило значительную прибыль нефтедобывающим странам, в том числе, и находящимся под санкциями.

Сотрудничество с Москвой укрепило позиции ОПЕК как международной организации, поскольку Россия, на которую, по данным Управления энергетической информации, приходится 13,1% мирового производства нефти, - один из крупнейших глобальных поставщиков, даже несмотря на западные санкции.

Важность альянса

Уникальность альянса заключается в том, что за годы своего существования он не только не утратил свою релевантность, но и продолжает определять политику нефтяных рынков. Деятельность альянса влияет не только на глобальную экономику, но и на политику. В 1973 году нефтяное эмбарго против таких стран, как Великобритания, Канада, Нидерланды, США и Япония, было использовано в качестве политического рычага в ответ на поддержку указанными странами Войны судного дня.

Сегодня ОПЕК+ - одна из немногих международных организаций, неподконтрольных западному влиянию. Несмотря на многочисленные попытки США принудить картель увеличить производство на фоне глобального энергетического кризиса и экономической напряженности, в октябре 2022 года ОПЕК+ принял решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки (2% от мирового спроса). По мнению аналитиков, на предстоящей 1 февраля встрече, стороны договорятся сохранить текущие сокращения в силе, поскольку нынешняя рыночная конъюнктура не предусматривает необходимости наращивания добычи.

Организация стран-экспортеров нефти дорожит своим партнерством с Россией, отказываясь прекращать сотрудничество под давлением западных стран. В случае с ОПЕК и ОПЕК+ не политика, а именно экономика стала основополагающим фактором, влияющим на решения картеля, поскольку для большинства членов картеля добыча нефти - основа экономического процветания.

Перспективы ОПЕК+

По мнению экспертов и согласно многочисленным отраслевым отчетам, в ближайшие годы спрос на нефть будет продолжать расти, несмотря на глобальные усилия по переходу на возобновляемые источники энергии, что, в свою очередь, означает сохранение релевантности ОПЕК+. Что касается усилий по защите окружающей среды, еще в 2016 году ныне покойный генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо говорил о необходимости поддержания устойчивого развития в сфере нефтедобычи, а также перехода на более чистые технологии.

В начале 2022 года министр энергетики Саудовской Аравии (де-факто лидера ОПЕК) Абдул-Азиз ибн Салман заявил, что помимо добычи нефти страна намерена активно продвигать проекты солнечной, ветряной и гидроэнергетики. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем картель ОПЕК+ будет модифицирован с учетом проектов зеленой энергетики, дабы охватить перспективный рынок и обеспечить также и его регулирование.

Как бы то ни было, сегодня ОПЕК+ - по-прежнему влиятельная организация, во многом обеспечивающая функциональность нефтяного рынка. За десятилетия своей деятельности она не только не утратила свой авторитет, как многие международные альянсы, но и смогла расширить свои возможности, благодаря взаимовыгодному партнерству и умению противостоять западному давлению.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", доходы бюджета России от нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году более чем на четверть. Росту нефтяного экспорта способствовали растущие квоты на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в совокупности с растущим спросом на мировом рынке.