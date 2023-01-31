МОК решил не пересматривать допуск российских спортсменов с флагом и гимном

31 янв. 23:50

Международный олимпийский комитет заявили, что вопрос с санкциями в отношении российских и белорусских атлетов не подлежит обсуждению.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рассматривать вопрос с допуском россиян на турниры с использованием флага и гимна страны, информирует пресс-служба организации.

В заявлении, опубликованном на страницах МОК в социальных сетях, говорится, что санкции в отношении России и Беларуси не подлежат обсуждению.

Ранее исполком МОК призвал вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

На прошлой неделе также стало известно, что высокопоставленные сотрудники МОК и Международной федерации футбола (ФИФА) будут участвовать в процессе возвращения российских команд в европейские соревнования. В частности, представители обеих организаций примут участие в следующей встрече РФС и УЕФА, посвященной данному вопросу. Она запланирована на февраль 2023 года.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в феврале 2022 года МОК призвал международные спортивные федерации запретить российским и белорусским спортсменам в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд из них прислушались к рекомендации МОК, другие позволили атлетам из РФ и Беларуси участвовать в турнирах в нейтральном статусе.