Одомашнивать сайгаков начнут в Казахстане

31 янв. 23:33

Сайгаков впервые за 20 лет изымут из живой природы, чтобы изучить способы их одомашнивания, в Казахстане.

Казахстанские ученые займутся одомашниванием сайгаков, рассказали в Минэкологии страны.

В ведомстве пояснили, что благодаря специальным мерам численность сайгаков теперь превышает советские показатели - можно даже говорить о восстановлении их численности, так как свыше 90% от количества этих животных по всему миру живет в Казахстане.

Более того, сайгаков в стране живет в семь раз больше, чем всех остальных охотничьих видов копытных вместе взятых, причем охота на косулю, например, разрешена.

На фоне такой благоприятной ситуации Минэкологии решило пойти на изъятие сайгаков в научных целях.

Сейчас в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете и Институте зоологии создаются питомники сайгаков. В них будут разрабатываться способы их одомашнивания. В перспективе предполагается ввести сайгаков в животноводство страны.

Уже подготовлено биологическое обоснование, которое определяет квоту на научное изъятие живых детенышей сайгаков. Ученые будут следить за их жизнью в полувольных условиях. Это спрогнозировать развитие, более точно установить ареал и миграционные пути, выявить кормовую базу сайгаков. По итогам будут подготовлены возможные меры для снижения конкуренции с сельским хозяйством.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", летом прошлого года глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в стране начинается промысловое изъятие сайгаков, которое коснется их уральской популяции. Его необходимость связана с тем, что сайгаков стало слишком много: теперь они вступают в борьбу с сельскохозяйственными животными, уничтожают пастбища и посевы.