СМИ: Госдеп США обвинил Россию в нарушении СНВ-3

31 янв. 22:44

Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) по-прежнему отвечает национальным интересам США, сообщили в Госдепе.

Россия нарушила Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считают в Госдепартаменте США.

В докладе Госдепа, отправленном в Конгресс, сообщается, что РФ не разрешила американским инспекторам посетить свои ядерные объекты, а также отказалась провести встречу, посвященную текущей ситуации вокруг соглашения.

Там также отмечается, что отказ России допускать инспекторов угрожает жизнеспособности контроля над вооружениями.

Кроме того, в Госдепартаменте акцентировали внимание на том, что СНВ-3 по-прежнему отвечает национальным интересам США, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе в министерстве иностранных дел России заявили, что не будут насильно удерживать СГВ в СНВ-3.

СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года стороны договорились продлить действие соглашения до 5 февраля 2026 года.