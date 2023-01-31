СМИ: Госдеп США обвинил Россию в нарушении СНВ-3

Россия нарушила Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), считают в Госдепартаменте США.
В докладе Госдепа, отправленном в Конгресс, сообщается, что РФ не разрешила американским инспекторам посетить свои ядерные объекты, а также отказалась провести встречу, посвященную текущей ситуации вокруг соглашения.
Там также отмечается, что отказ России допускать инспекторов угрожает жизнеспособности контроля над вооружениями.
Кроме того, в Госдепартаменте акцентировали внимание на том, что СНВ-3 по-прежнему отвечает национальным интересам США, передает ТАСС.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", на прошлой неделе в министерстве иностранных дел России заявили, что не будут насильно удерживать СГВ в СНВ-3.
СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. В начале 2021 года стороны договорились продлить действие соглашения до 5 февраля 2026 года.