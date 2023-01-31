Между Дамаском и Багдадом полетят самолеты и возобновится трансграничная торговля

31 янв. 23:00

Дамаск и Багдад решили упростить трансграничную торговлю и возобновить прямые авиарейсы уже с февраля.

Первым делом – самолеты

"Столица Ирака - одно из наиболее значимых направлений для "Сирийских авиалиний, - заявил генеральный директор авиакомпании Syrian Air Обайда Джебраэль. – Спрос на такого рода перелеты неуклонно растет. Экономически выгодно, чтобы пассажиры летали в Багдад из международного аэропорта Дамаска". Middle East Monitor отмечает, что с начала февраля самолеты между двумя столицами будут летать дважды в неделю - по воскресеньям и четвергам.

Потом очередь грузовиков

Кроме того, обе страны согласились разрешить въезд туристам, а также транспортировку грузов через пограничный переход Аль-Каим. Грузовики, которые перевозят товары через Эль-Каим из Сирии, смогут въезжать в Ирак, если у водителей есть многократная виза, сообщил New Arab иракский чиновник. "То же самое потребуется и для транспортных средств, которые направляются из Ирака в Сирию, - подтвердил Суад Аль-Амири. - Приоритет отдадут грузовикам, которые перевозят скоропортящиеся продукты, в частности овощи и фрукты.

Сейчас продукция, перевозящаяся в Ирак из Сирии, выгружается из сирийских грузовиков и перегружается на иракские машины на пограничных контрольно-пропускных пунктах перед въездом в страну. Аналогичная ситуация возникает и в случае с товарами, направляющимися в Сирию.

Между Сирией и Ираком действует три пограничных контрольно-пропускных пункта.

Хочется верить, что ослабление пограничного режима не коснется древних артефактов, как это было в 2014 году, во времена запрещенной в России группировки ИГИЛ, захватившей значительные территории в Ираке и Сирии. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", тогда хищение и продажа древностей стали одним из основных источников финансирования террористической организации, в рамках которой действовало спецподразделение, занимавшееся хищением древностей для дальнейшей переправки в страны Евросоюза.