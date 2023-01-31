Села Северной Осетии обзавелись самым быстрым интернетом

31 янв. 23:05

В североосетинские села Брут и Дзуарикау провели самый быстрый интернет в республике, сообщает пресс-служба компании МегаФон.

Базовые станции LTE были запущены в начале этого года. Кроме того, в селах Дачное, Дур-Дур, а также в Дигоре и Владикавказе удалось расширить покрытие сети. Сегодня жители этих населенных пунктов получили все онлайн-сервисы на скорости до 10 Мбит/с.

Стоит отметить, что теперь пользователи могут пользоваться звонками через интернет с технологией VoLTE. Таким образом, жители Дзуарикау и Брута имеют такие же возможности, как и горожане.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о "Долине Нарзанов", где был проведен высокоскоростной интернет.