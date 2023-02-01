В Фергане будут готовить специалистов по пищевым технологиям

1 фев. 2:45

В Фергане создадут институт пищевых технологий, который будет готовить высококвалифицированных специалистов в сфере питания, работающих по современным международным стандартам.

В скором времени в Фергане заработает Международный институт пищевых технологий и инженерии, который учредит Минсельхоз Узбекистана совместно с оманской компанией Atyab International Services, постановление об этом уже подписал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Новый институт будет готовить уникальных специалистов, которые будут специализироваться в работе с продуктами питания по международным стандартам качества. Готовить их будут по ряду специальностей – таких, как технологии производства и переработки, рыночные тенденции, безопасность и стандарты качества, управление отраслью и сведения о продукции, передает Sputnik Узбекистан.

Непростыми будут и преподаватели нового вуза – ими станут зарубежные профессионалы и местные эксперты, имеющие международный опыт работы в отрасли.

Практиковаться студены будут в 12 инкубационных центрах, которые и поможет создать компания из Омана, там будут установлены линии производства и переработки плодоовощной, молочной, мясной, хлебной и кондитерской продукции.

На базе нового института будет работать Центр по повышению потенциала субъектов агробизнеса, ему передадут и Кокандский техникум пищевой промышленности и сервиса.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что руководство крупнейшей польской машиностроительной компании Pronar намерено инвестировать средства в поэтапное создание завода сельхозтехники в Узбекистане, так как в стране - хорошая база для машиностроения, а в странах Центральной Азии есть хороший спрос на польскую продукцию.