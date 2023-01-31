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В Швеции пожаловались на ухудшение отношений с Турцией

В Швеции пожаловались на ухудшение отношений с Турцией
Министр иностранных дел Швеции констатировал ухудшение отношений Турции и Швеции

Шеф шведской дипломатии Тобиас Билльстрём указал на то, что конфликт с Турцией по поводу заявки Швеции в НАТО привел к ухудшению двусторонних отношений.

В то же  время он отметил, что «это естественно», однако нужно продолжать выстраивать контакты. Далее министр отметил, что это также никак не скажется на членстве Швеции в Альянсе.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что официальная Анкара отказалась ратифицировать протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО.

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