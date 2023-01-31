Саакашвили решил больше не заниматься политикой в Грузии

31 янв. 21:58

Бывший президент Грузии видит большой потенциал в новом председателе "Нацдвижения" Леване Хабеишвили и больше не хочет заниматься политикой.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил Левана Хабеишвили с избранием на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" (ЕНД).

В письме, адресованном Хабеишвили, экс-глава государства подчеркнул, что считает его близким человек. По мнению Саакашвили, новый глава "Нацдвижения" обладает большим потенциалом, поэтому будет поддерживать его, а сам перестанет заниматься политической деятельностью в Грузии.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", выборы нового председателя ЕНД завершились 29 января. Победу одержал Леван Хабеишвили, набравший 52,5% голосов. За Нику Мелия проголосовали 40% избирателей, а за бывшего члена партии Нону Мамулашвили – 3,73%.

Ранее руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе выразил мнение, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже не в состоянии быть лидером ЕНД, поэтому внутри партии идет борьба за ресурсы. Он предположил, что в скором времени возможен распад партии.