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Снимать кино в Новороссийске станет проще

Снимать кино в Новороссийске станет проще
В Новороссийске появится специальная кинокомиссия, она облегчит бюрократические процедуры по получению разрешений на съемки

В курортном Новороссийске планируется упросить процедуру согласования и организации киносъемок, в этом поможет городская межведомственная кинокомиссия.

Художественные фильмы и сериалы снимаются в Новороссийске часто, для съемок обычно требуется перекрытие для транспорта улиц, которое возможно только по согласованию с органами исполнительной власти и правоохранительными органами, объяснил замглавы курорта Олег Мацедонский. Городская кинокомиссия призвана систематизировать и упорядочить решение такого рода вопросов.

Отметим, что пока западное кино официально не вернулось в российские кинотеатры, у отечественных картин есть шанс завоевать любовь зрителя. Россияне предпочитают комедии, самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката является "Чебурашка", второе место занимает "Холоп".
 

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