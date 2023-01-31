Алматинская область начала готовиться к паводкам

31 янв. 21:32

В Казахстане стартовала антипаводковая кампания.

В пресс-службе МЧС Казахстан проинформировали о начале противопаводковых мероприятий в Алматинской области.

В настоящее время в русле реки Талас ведутся очистительные работы, благодаря которым риск подтоплений будет максимально снижен. В частности, рабочие дробят лед, очищают и расширяют речное дно. Всего к работам привлечен 50 человек личного состава, а также спецтехника.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что на Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу "Приют 11".