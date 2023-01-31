В Кисловодске поступили новые сообщения о минировании школ

Кинологи проверили здания образовательных учреждений, взрывных устройств ни в одном из них не обнаружено.
В Кисловодске эвакуировали школы после возобновившихся сообщений о минировании. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.
Все здания образовательных учреждений проверили кинологи. На месте также работали сотрудники полиции и МЧС.
В результате проведенных проверок было установлено, что угрозы о минировании оказались ложными.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в январе информация о минированиях поступала в Кисловодске на протяжении нескольких недель. Городские власти были вынуждены эвакуировать все 14 городских школ. Все сообщения о минировании не подтвердились.