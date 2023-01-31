В Иране задержали всех подозреваемых в убийстве офицера КСИР

31 янв. 20:37

Убийство офицера случилось в начале этого года. Погибший участвовал в подавлении уличных акций протеста, охвативших страну после смерти Махсы Амини.

В Тегеране задержали подозреваемых в убийстве офицера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), произошедшее в начале года.

По данным агентства Tasnim, один из них пытался ограбить дом, в котором проживал брат убитого. Офицер попытался помешать злоумышленнику, однако тот застрелил его из пистолета.

Иранские правоохранители также поймали сообщника преступника. Он сознался в преступлении и назвал адрес, где проживал убийца офицера.

Убийство офицера произошло в Тегеране 4 января. В его теле было обнаружены четыре пули.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в декабре 2022 года неизвестные на мотоциклах расстреляли автомобиль офицера КСИР. От полученных ранений потерпевший скончался.