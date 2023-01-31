Как правильно поставить цель и добиться успеха узнают в КЧР

31 янв. 20:50

В Черкесске стартует бесплатный психологический тренинг, участникам которого расскажут как правильно ставить и достигать цели.

Ведущая тренинга – клинический психолог Аминат Гогушева. По ее словам, в ходе встречи участникам расскажут о том, какими бывают цели, и что важнее достичь краткосрочной цели или следовать собственным «жизненным направлениям».

Психолог отметила, что, достигая целей, человек становится «автором своей жизни», и как следствие, у него снижается уровень стресса, улучшается настроение, возвращается способность радоваться жизни.

Однако для достижения целей необходимо грамотное планирование, особенности которого и будут разбираться в ходе психологической работы.