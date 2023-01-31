Лавров и Байрамов обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги

31 янв. 20:24

Главы российского и азербайджанского дипведомств обсудили пути разрешения ситуации вокруг Лачинской дороги

Лидеры дипломатии Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор. Стороны обсудили пути урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги, а также готовность Москвы организовать очередной раунд переговоров глав МИД Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами.

"Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что армянская сторона отклоняет все инициативы по проведению переговоров с Азербайджаном.