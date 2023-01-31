Экономика Грузии за год выросла более чем на 10%

31 янв. 19:40

После существенного снижения в 2020 году грузинская экономика начала процесс восстановления весной 2021 года, который продолжается до сих пор.

В 2022 году экономика Грузии в среднем выросла на 10,1%. Об этом сообщили в Национальной службе статистики Грузии "Сакстат".

Там отметили, что в декабре 2022 года рост ВВП был на 11% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Этого в первую очередь удалось достичь благодаря росту производства в следующих сферах: строительство; оборонная промышленность; транспорт; торговля; финансовая и страховая деятельность; отели и рестораны.

В национальной службе статистики также напомнили, что после спада экономики, произошедшего в 2020 году (снижение на 6,8%), с апреля 2021 года начался процесс восстановления. В целом по итогам 2021 года рост грузинской экономики достиг 10,5%.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в Грузии в 2022 году поступления консолидированного бюджета были перевыполнены и составили 23,7 млрд лари (101,1% от запланированного показателя). Международные резервы Национального банка Грузии на 31 декабря 2022 года обновили исторический максимум и превысили $4 млрд. Согласно прогнозу "Всемирного банка", в 2023 году рост ВВП Грузии составит 4%, а в 2024 – 5%.