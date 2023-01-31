Организация исламского сотрудничества осудила запрет на доступ к образованию афганских женщин

31 янв. 19:54

Организация исламского сотрудничества (ОИС) призвала правительство Афганистана отменить запрет на сдачу женщинами вступительных экзаменов в университеты. Последний указ правительства талибов* еще больше ужесточает ограничения на доступ девушек и женщин к образованию и общественной работе.

По данным Arab News, запрет был введен вскоре после того, как исполнительный комитет ОИС собрался 11 января на внеочередное заседание, посвященное последним событиям и гуманитарной ситуации в Афганистане. В заключительном коммюнике встречи содержится призыв к афганским властям "стремиться к тому, чтобы вновь открыть школы и университеты для девушек и дать им возможность проходить обучение на всех уровнях образования и на всех специальностях, необходимых афганскому народу".

Организация исламского сотрудничества призвала афганское правительство пересмотреть это и другие ранее принятые решения. Они, по мнению ОИС, будут иметь далеко идущие социальные и экономические последствия.

Другие запреты талибов*

В прошлом месяце ОИС также выразила обеспокоенность в связи с нарушением прав женщин в Афганистане после запрета женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Приказом, изданным 24 декабря 2022 года, Министерство экономики приказало всем национальным и международным НПО приостановить работу женщин-сотрудников до дальнейшего уведомления. Это решение было принято сразу после запрета на обучение в университете для афганских женщин и девушек, который был введен несколькими днями ранее.

Мотивация ОИС

Генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха заявил, что этот шаг отражает преднамеренную политику фактического руководства, направленную на дальнейшее ограничение прав афганских женщин. Он сказал, что это "озадачивающее решение" не только лишит афганских женщин источника дохода для себя и своих семей, но и серьезно скажется на операциях по оказанию гуманитарной и чрезвычайной помощи в Афганистане. Таха также осудил запрет на обучение женщин в университетах, заявив, что "это серьезно подорвет доверие к действующему правительству, а также лишит афганских девушек и женщин их основных прав на образование, занятость и социальную справедливость".

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", вернувшись к власти, талибы свели на нет 20-летние успехи, достигнутые женщинами страны, которых вытеснили со многих государственных должностей, запретили путешествовать в одиночку, а также установили ограничения в отношении женской одежды.

*"Талибан" – движение, запрещенное в РФ