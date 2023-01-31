Медперсонал Ставрополь возвращается к доковидным временам

31 янв. 19:36

Здравоохранение в Ставропольском крае возвращается на «мирные рельсы»

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров констатировал стабилизацию обстановки с ковидом в регионе и заявил о том, что медперсонал будет переведен на обычный режим работы. Также будут свернуты резервные койки, всего 128 единиц.

Владимиров подчеркнул, что в настоящее время на Ставрополье нет прироста новых заболевших, также уровни смертности от заболевания находятся на минимуме.

В пресс-службе регионального лидера подчеркнули, что в случае необходимости, резервные койко-места будут оперативно развернуты в прежнем объеме.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, болезнь Саакашвили может привести к летальному исходу.