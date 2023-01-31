В Минводах «заминировали» городской суд

31 янв. 19:17

Оперативникам Минвод поступил сигнал о том, что в здании городского суда заложена бомба

Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко проинформировал о том, что из здания суда в Таганроге была проведена эвакуация персонала и посетителей в связи поступившими сообщениями о заложенном взрывном устройстве.

По его словам, на месте работали кинологи с собаками. В результате проверки опасных предметов обнаружено не было.

В заключение глава округа поблагодарил всех специалистов, участвовавших в проверке здания за профессионализм в работе.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал о том, что сотрудники газозаправки пострадали в результате взрыва в Армении.