Правительство России займется разработкой Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года

Правительство России разработает Стратегию реализацию молодежной политики до 2030 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Программу планируется утвердить до 1 декабря 2023 года.
Помимо этого, кабмин должен будет представить предложения по разработке и реализации начиная с 2025 года госпрограммы по созданию условий для эффективной самореализации молодежи. В частности, речь идет о поддержке волонтерства, обеспечении функционирования системы патриотического воспитания, поддержке детских и молодежных объединений.
Перед правительством также поставлена задача подготовить подготовить изменения в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи, направленные на содействие получению россиянами 14-18 лет трудового опыта для выбора дальнейшего карьерного пути, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование молодежи, содействие развитию предпринимательской инициативы у молодежи и стимулирование работодателей к найму молодых сотрудников.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 25 января президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В рамках поездки глава государства пообщался со студентами и ознакомиться с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах.