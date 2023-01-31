Правительство России займется разработкой Стратегии реализации молодежной политики до 2030 года

31 янв. 18:50

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать Стратегию реализацию молодежной политики до 2030 года.

Правительство России разработает Стратегию реализацию молодежной политики до 2030 года. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Программу планируется утвердить до 1 декабря 2023 года.

Помимо этого, кабмин должен будет представить предложения по разработке и реализации начиная с 2025 года госпрограммы по созданию условий для эффективной самореализации молодежи. В частности, речь идет о поддержке волонтерства, обеспечении функционирования системы патриотического воспитания, поддержке детских и молодежных объединений.

Перед правительством также поставлена задача подготовить подготовить изменения в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи, направленные на содействие получению россиянами 14-18 лет трудового опыта для выбора дальнейшего карьерного пути, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование молодежи, содействие развитию предпринимательской инициативы у молодежи и стимулирование работодателей к найму молодых сотрудников.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 25 января президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. В рамках поездки глава государства пообщался со студентами и ознакомиться с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах.