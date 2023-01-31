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США раскритиковали поселенческую политику Израиля

США раскритиковали поселенческую политику Израиля
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен раскритиковал политику строительства поселений Израилем на Палестинских землях.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, находящийся в ближневосточном турне посетил Палестину с официальным визитом. Здесь он провел переговоры с президентом страны Махмудом Аббасом, в ходе которых раскритиковал проводимую израильской стороной политику по расширению строительства  еврейских поселений на палестинских землях.

Блинкен подчеркнул, что снос домов местных жителей с их последующим выселением недопустим, «так как это приводит к сужению горизонтов надежды местных жителей».

По словам шефа американской дипломатии, данные действия препятствует завершения конфликта Израиля и Палестины на основе создания двух государств.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что глава МИД России Сергей Лавров призвал израильских и палестинских коллег не допустить дальнейшей эскалации.

 

 

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