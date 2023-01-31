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Креативные индустрии будут развивать в Северной Осетии

Креативные индустрии будут развивать в Северной Осетии
В Северной Осетии будет развиваться кинопроизводство, откроется музей кино и молодежный театр.

Об этом сообщил глава региона Борис Джанаев.

По его словам, работа по созданию игровых и документальных кинолент будет вестись на базе Северо-Кавказской студии кинохроники, где появится Центр креативных индустрий.

Также на базе студии появятся площадки для создания мультфильмов и цифровые лаборатории. Кроме того, заработает музей кино и молодежный театр.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в апреле во Владикавказе состоится открытие музея Евгения Вахтангова.

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