Путин и Пашинян провели телефонный разговор

31 янв. 17:52

В рамках беседы лидеры России и Армении обсудили реализацию трехсторонних соглашений и вопросы двусторонней повестки дня.

Во вторник, 31 января, президент России и премьер-министр Армении Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом говорится на сайте Кремля.

Главной темой беседы стала ситуация вокруг Карабаха. В частности, была отмечена важность реализации трехсторонних соглашений, достигнутых ранее РФ, Азербайджаном и Арменией.

Помимо этого, стороны поговорили об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее на этой неделе МИД России сообщил о готовности провести трехстороннюю встречу с Азербайджаном и Арменией, которая не состоялась в конце 2022 года. Тогда от переговоров в последний момент отказались представители армянского ведомства.

О готовности провести отложенную трехстороннюю встречу также заявили в МИД Азербайджана. Как отметил глава министерства Джейхун Байрамов, Баку нацелен на скорейшее проведение этих переговоров.