Часть иранских предприятий пополнила «черные списки» США

31 янв. 17:28

Авиапромышленные организации Ирана и КСИР оказались в «черном списке» Минторга США

Помощь Ирана России привела к введению против ИРИ дополнительных санкций США. Так, во вторник Минторг США сообщил о том, что рестрикции затронули некоторые организации иранского авиапрома и КСИР.

В ведомстве отметили, что ограничения связаны с тем, что данные организации «действовали против интересов национальной безопасности или внешней политики Вашингтона». В отношении этих организаций будут приниматься меры экспортного контроля.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что иранская госкорпорация по производству беспилотников оказалась в «черном списке» Евросоюза.