Юные гимнастки из Ставрополья завоевали золото в Баку

31 янв. 17:05

Юные грации из Ставрополья показали лучшие результаты на соревнованиях по художественной гимнастике в Баку

Гимнастки-юниорки из ставропольского Буденновска стали золотыми медалистками по результатам 1-го открытого чемпионата «Кубок Победы», который состоялся в Азербайджане.

По словам сообщившего об этом главы муниципалитета Андрея Соколова, спортсменки обошли соперниц из таких стран как Казахстан, ОАЭ, Турция и Кувейт.

Далее Соколов уточнил, что за победой юных дарований стоит большой труд: занятия у гимнасток проходили шесть раз в неделю.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в Нальчике с 1 по 4 февраля состоятся состязания Юга России по художественной гимнастике.