Лавров: Иран станет участником консультаций по налаживанию турецко-сирийских отношений

31 янв. 16:53

Турция, Сирия и Россия договорились об участии Ирана в урегулировании между Анкарой и Дамаском

Новым участником дальнейших переговоров по урегулированию отношений между Турцией и Сирией станет Иран, сообщил Сергей Лавров.

Дипломат заявил о наличии принципиальной договоренности по этому поводу, напомнив, что Москва, Анкара и Тегеран - члены астанинской "тройки", занимающейся сирийской проблематикой.

Соответственно Лавров назвал "абсолютно логичным" участие российской и иранской стороны в новых контактах по нормализации турецко-сирийских отношений, пишет ТАСС.

По словам главы МИД РФ, даты и форматов будущих переговоров пока прорабатываются.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее стало известно о подготовке визита в Дамаск президента Ирана Эбрахима Раиси. Этот вопрос обсуждался, в частности, в ходе переговоров глав МИД Сирии и ИРИ 15 января.