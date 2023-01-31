Египет планирует шире использовать нацвалюты при торговле с Россией

31 янв. 16:46

Объемы операций между Египтом и Россией в национальных валютах будут увеличены.

Египет заинтересован в увеличении объемов операций с Россией в национальных валютах, заявил министр иностранных дел страны Самех Шукри.

Расчеты в нацвалютах сделают торговые операции более простыми для экономических операторов, в планах Египта развивать такие взаиморасчеты с Россией, сказал глава египетского МИД на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как рассказал Шукри, в настоящее время процесс только начинается, впереди серия консультаций, но египетская сторона нацелена на дальнейшую работу по внедрению расчетов в нацвалютах с РФ.

Рублевые расчеты поспособствуют росту египетской экономики, уверены специалисты. Использование нацвалют может ослабить давление на экономику страны в условиях нехватки долларовых резервов.

Ранее египетский фунт обесценился на более чем 84% по отношению к доллару, это рекордное падение валюты.

Отметим, что на экономике Египта позитивно мог бы сказаться запуск российской платежной системы «Мир». Возможность платить на отдыхе картой «Мир» сделала бы Египет более привлекательным для россиян. В настоящее время этот вопрос обсуждается, а российские туристы имеют возможность пользоваться картой «Мир» в других странах.