Армения увеличила свой ВВП

31 янв. 16:27

В прошлом году ВВП Армении вырос на 14,2%, данные приводит Статистический комитет страны.

Инфляция в Армении составила 7,2%, тогда как потребительские цены увеличились на 8,6%.

Внешнеторговый оборот в стране вырос в 1,7 раза к 2021 году и достиг $14,129 млрд. При этом экспорт увеличился в 1,8 раза - до $5,360 млрд, а импорт - в 1,6 раза, до $8,769 млрд.

Объем промышленного производства увеличился на 7,8% - до 2,682 трлн драмов, с/х производство - на 0,4%, до 1,021 трлн драмов.

В строительной сфере также выделяется рост на 12,5% - до 541,110 млрд драмов, в торговле - на 17%, до 4,371 трлн драмов, в сфере услуг - на 28,2%, до 2,576 трлн драмов.

Кроме того, объем выработки электроэнергии в 2022 году составил 8 млрд 907,9 млн кВт.ч (рост на 16,1%).

Стоит добавить, что Армения может увеличить свой экономический потенциал за счет участия в многосторонних проектах на Южном Кавказе. Такую идею предложил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.