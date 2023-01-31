Анкара напомнила Еревану о возможности участвовать в многосторонних проектах в регионе

У Армении есть возможность принять участие в реализуемых в регионе многосторонних форматах, среди которых и проект Срединного коридора, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, турецкая сторона реализует потенциал региона путем использования трех- и четырехсторонних механизмов, пишет АПА.
Дипломат уверен, что взаимодействие в формате Турция-Азербайджан-Грузия-Иран принесет значительную пользу региону.
Министр отметил, что Турция наращивала использование Срединного коридора, который "в будущем будет иметь большее значение".
Чавушоглу добавил, что в перспективе Армения может войти в число участников региональных проектов.
Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Узбекистан отправил в Европу первый контейнерный поезд по Срединному коридору. Состав должен был преодолеть более 4 тыс км, следуя через Туркменистан, Азербайджан, и Грузию.