Астана до конца года получит новый генплан

31 янв. 16:03

Столица Казахстана получит новый облик и превратится в город будущего.

Астана должна стать комфортным, чистым и ультра-современным городом, заявил на совещании по развитию столицы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

При развитии Астаны внимание нужно уделять новым цифровым подходам к управлению городом, которые активно внедряются в мире.

Достижениями в области развития ИИ в рамках проекта «Умный город» с Казахстаном поделится эмиратская компания G42, Токаев лично провел встречу с ее руководством и договорился о сотрудничестве. Казахский лидер уверен, развивать столицу нужно с участием IT-компаний, Астана должна превратиться в центр Digital nomads региона.

Астана будущего во многом будет брать пример с Дубая, стремиться к его передовым стандартам, продолжил Токаев. Также столица Казахстана на вооружение возьмет опыт Сингапура и городов Европы. Астана после модернизации станет комфортной и созидательной.

По словам Токаева, Стратегия развития Астаны до 2050 года должна стать более актуальной. Городу необходим новый генплан. Президент указал, что правительство Казахстана должно до конца 2023 года принять новый генплан столицы.

Ранее в Астане дали имя новому району города, левобережье решили назвать Нура, в честь реки, протекающей в Казахстане.