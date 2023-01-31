В "Мечте" допускают, что ЕС снова не даст Грузии статуса кандидата

31 янв. 15:50

Каха Каладзе полагает, что Евросоюз может не дать Грузии статус кандидата в ЕС. Основное препятствие для этого - поляризация.

Грузия может не получить статус кандидата в Евросоюз в текущем году, такого варианта развития событий не исключил генсек правящей "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Он напомнил, что окончательный выбор - за Брюсселем. Политик допустил, что Евросоюз еще раз вынесет политическое решение и откажет Тбилиси в статусе кандидата, передает "Новости-Грузия".

Проблема Грузии

Каладзе обратил внимание на то, что руководство Грузии приняло все возможные меры для выполнения предъявленных Брюсселем 12 условий, и по всем есть прогресс, кроме поляризации - такая проблема не решается в одиночку.

Предложение помощи

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", австрийский канцлер предложил грузинскому премьеру помощь по выполнению рекомендаций ЕС. На переговорах в Тбилиси Карл Нехаммер призвал Ираклия Гарибашвили больше вкладываться в этот процесс.