В "Мечте" допускают, что ЕС снова не даст Грузии статуса кандидата

Грузия может не получить статус кандидата в Евросоюз в текущем году, такого варианта развития событий не исключил генсек правящей "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Он напомнил, что окончательный выбор - за Брюсселем. Политик допустил, что Евросоюз еще раз вынесет политическое решение и откажет Тбилиси в статусе кандидата, передает "Новости-Грузия".
Проблема Грузии
Каладзе обратил внимание на то, что руководство Грузии приняло все возможные меры для выполнения предъявленных Брюсселем 12 условий, и по всем есть прогресс, кроме поляризации - такая проблема не решается в одиночку.
Предложение помощи
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", австрийский канцлер предложил грузинскому премьеру помощь по выполнению рекомендаций ЕС. На переговорах в Тбилиси Карл Нехаммер призвал Ираклия Гарибашвили больше вкладываться в этот процесс.