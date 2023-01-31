Москва и Ташкент договариваются по трансафганскому коридору

31 янв. 15:28

Россия и Узбекистан ведут диалог об эксплуатации альтернативного транспортного коридора через Афганистан на юго-восток и юг Азии, сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.

Как заявили в ведомстве, обсуждения ведутся с целью увеличения объема международных грузоперевозок. Стороны рассматривают варианты образования новых логистических транспортных коридоров

Так, представители транспортных ведомств обеих стран обсудили дали оценку мультимодальному транспортно-транзитному коридору "Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан"

В завершение встречи стороны условились продолжить беседу и определили следующие пути по расширению сотрудничества двух стран в указанном направлении.