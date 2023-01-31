Дебошир попытался взорвать свой же многоэтажный дом в Казахстане

31 янв. 15:17

Житель Кокшетау под воздействием алкоголя едва не устроил взрыв в жилом доме.

Пьяный мужчина попытался устроить взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Кокшетау, рассказали в пресс-службе полиции Акмолинской области.

Накануне вечером в полиции получили сигнал о пьяном агрессоре с ножом, который буянил на третьем этаже одного из домов.

Угрозы взрыва

Стражи порядка оперативно прибыли на место ЧП, однако при виде их мужчина закрылся внутри своей квартире и начал громко озвучивать угрозы взорвать газовый баллон.

Более того, дебошир быстро перешел от слов к делу - по подъезду пошел запах газа из открытого им баллона через перерезанный шланг. За несколько минут правоохранители эвакуировали 80 человек.

Задержание

Преступника удалось задержать, так: часть полицейских проникли в квартиру по пожарной лестнице, другие привлекали его внимание у двери. Завидев стражей порядке, агрессор снова попробовал спрятаться, на сей раз в комнату, но был задержан.

В наркологии медики диагностировали у 25-летнего нарушителя среднюю степень опьянения.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в Шымкенте ранее был задержан мужчина с пистолетом Макарова, патронами и ножом. У него оказалось несколько судимостей по тяжким статьям, включая похищение человека.