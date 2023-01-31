Туристический поезд в Абхазию начнет ходить с 29 апреля

31 янв. 14:57

Путешествие в Абхазию на ретропоезде россияне смогут совершить с апреля.

В новом летнем сезоне на маршрут выйдет ретропоезд, который соединяет Краснодарский край и Абхазию.

Первый в сезоне поезд, оформленный в стилистике 70-80-х годов, отправится из Туапсе 29 апреля. Таким образом, желающие смогут отправиться в приморское путешествие на майские праздники. Билеты вскоре поступят в продажу.

В РЖД уточнили, что туристический поезд "Сочи" позволит россиянам до конца сентября с комфортом перемещаться между курортами Кубани и Абхазии. В пути ретропоезд останавливается в следующих пунктах: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш.

Ретропоезд был запущен между Туапсе и Гаграми в новогодние каникулы и пользовался спросом у российских туристов.

Железная дорогая - удобный способ попасть в Абхазию, единственный в республике аэропорт при оптимальном сценарии может быть открыт только в 2024 году.

По итогам 2022 года турпоток из России в Абхазию вырос на 30%. В республике принимают карту "Мир", въехать в нее можно по российскому паспорту, на машине или поездом.