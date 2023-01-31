Операция против сети иранских шпионов проходит в Азербайджане

31 янв. 14:43

Полиция сообщает об операции против иранских шпионов, уже есть задержанные.

МВД Азербайджана проводит специальную операцию, ее цель - нейтрализовать сеть иранских шпионов.

Правоохранители действуют в Баку и регионах Азербайджана.

Первые результаты спецоперации

На данный момент число задержанных в рамках спецоперации достигло семи человек, при этом операция продолжается.

Ранее сегодня утром стало известно о том, что полиция Азербайджана пришла в редакции придерживающихся проиранских взглядов изданий SalamNews и InterAz.

Как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня МИД АР призвал отказаться от поездок в Исламскую Республику на фоне нестабильной внутренней ситуации и теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране.